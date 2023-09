Exposição de Marina Camargo pode ser visitada até 23 de setembro no Instituto Ling

Está em cartaz até o dia 23 de setembro, na galeria do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), a exposição A Certa Sombra, de Marina Camargo. A mostra individual, com curadoria de Paulo Miyada, reúne trabalhos produzidos pela brasileira nos últimos quatro anos, todos inéditos na capital gaúcha, incluindo obras criadas especialmente para a exibição em Porto Alegre. São pinturas, desenhos e esculturas, desenvolvidos com materiais como latão, madeira, acetato e borracha, além de vídeos e uma performance, que exploram relações e pensamentos sobre espaços e lugares, através de representações cartográficas.A exibição pode ser conferida de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h, com entrada franca. Antes ou após a visita, o público pode assistir ao documentário sobre a exposição, disponível no canal do YouTube do Instituto Ling. O filme, assinado pela produtora Eroica Conteúdo, traz depoimentos da artista e do curador, com comentários sobre cada uma das obras expostas no centro cultural.Temática fundamental para o pensamento de Marina, a relação com os espaços aparece de diferentes formas em suas produções, sendo trabalhada em mapas com intervenções, distorções e apagamentos, como em Fluxos (2023), composta por duas séries, com 18 quadros cada, com pinturas sobre páginas de Atlas antigos.Outro destaque da mostra é a obra Songlines (2019-2021), com partituras sonoras formadas por desenhos das fronteiras políticas entre os países de diversos continentes. Na abertura da exposição, no dia 1º de julho, o público pode conferir uma performance musical ao vivo do multi-instrumentista Marcelo Cabral, com temas compostos a partir da interpretação de Songlines. A gravação da apresentação foi incorporada à mostra, e pode ser assistida pelos visitantes.