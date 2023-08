Filho de Léa Garcia recebe prêmio que homenagearia a mãe

“Minha mãe morreu no glamour, ela está aqui, por isso eu fiz questão de vir aqui receber essa homenagem por ela. Léa vive!”. Foi com essa frase que Marcelo Garcia iniciou sua manifestação no palco do Palácio dos Festivais em uma noite comovente no 51º Festival de Cinema de Gramado.



Em momento de emoção coletiva, o público presente na sessão aplaudiu de pé Léa Garcia, reverenciando a trajetória e obra da atriz que atravessaria o Tapete Vermelho para receber o Troféu Oscarito ao lado de Laura Cardoso nesta terça-feira (15). Léa faleceu em Gramado nesta madrugada vítima de um infarto agudo do miocárdio.



Atendendo a um pedido do filho que acompanhava Léa na cidade e nas programações do Festival desde o último sábado, a homenagem foi mantida para a data e Marcelo recebeu emocionado o Troféu pela carreira da mãe.



Ainda em sua fala no Palácio dos Festivais, ele manifestou que não poderia dormir se não estivesse ali para agradecer o carinho que Léa recebeu desde sua chegada à cidade. “O show não pode parar, ela deixou um legado para muitos artistas, e muitos que estão só começando. Se estivesse neste palco ela diria uma coisa: Não desistam!”, concluiu.



Na homenagem desta noite, Dona Léa teve sua história, com mais de cem produções no currículo, reverenciada. A atriz é referência e inspiração para muitos outros artistas, pois, com suas atuações quebrou barreiras em muitos papéis que interpretou. Só no Festival de Gramado conquistou quatro Kikitos com Filhas do Vento, Hoje tem Ragu e Acalanto.



A atriz Laura Cardoso, que dividiria a noite de hoje com Léa recebendo a mesma honraria, será homenageada na sexta-feira, dia 18 de agosto.