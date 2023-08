Léa Garcia, que receberia Oscarito hoje, morre em Gramado

A atriz Léa Garcia, que estava em Gramado para receber o Troféu Oscarito, morreu na cidade, que promove o Festival de Cinema. O anúncio foi feito em seu Facebook.

seria homenageada ao lado de Laura Cardoso “É com pesar que nós familiares informamos o Falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado da nossa amada Léa Garcia”, diz o post. Léa tinha 90 anos e

Léa faleceu por volta das 5h desta terça-feira (15), e chegou ser levada ao hospital, mas teria tido morte súbita. A organização do festival prepara uma nota oficial.

Quem era Léa Garcia

Léa Garcia possui uma história antiga com Gramado, conquistando quatro Kikitos com Filhas do Vento, Hoje tem Ragu e Acalanto. Com 90 anos completos, a veterana possui no currículo mais de 100 produções, incluindo cinema, teatro e televisão. Com uma célebre trajetória nas artes, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957 por sua atuação no filme Orfeu Negro que, em 1960, ganharia o Oscar de melhor filme estrangeiro, representando a França.



Atuando em produções para televisão, cinema e teatro, Léa consolidou uma carreira de papéis marcantes em produções como Selva de Pedra, Escrava Isaura, Xica da Silva e O Clone. Foi peça fundamental na quebra da barreira dos personagens tradicionalmente destinados a atrizes negras. Tornou-se, assim, uma referência para jovens atores e admirada pela qualidade de suas atuações.



“Quando eu estava começando no mundo das artes ela já brilhava nas telonas. Léa Garcia é uma inspiração. Doce, gentil, talentosa, uma estrela, uma pérola. Precisamos reverenciá-la, todos os dias”, afirma a atriz Zezé Motta, que também recebeu o Troféu Oscarito, em 2007.



Mesmo com suas nove décadas concluídas, Léa seguia ativa nas artes cênicas. Em 2022, por exemplo, atuou nos longas Barba, Cabelo e Bigode, Pacificado e O Pai da Rita, trabalhando novamente, neste último, com o prestigiado diretor Joel Zito Araújo.

Ativismo antirracista



Com 16 anos, Léa Garcia conheceu o Teatro Experimental do Negro (TEN), trupe liderada por Abdias do Nascimento, conforme a biografia traçada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos afro-brasileiros (Ipeafro). A estreia da atriz nos palcos se deu em 1952, com Rapsódia Negra, em que ela interpretava uma poesia de Castro Alves. Demorou para que Abdias a convencesse a atuar, mas Léa estaria presente em sete montagens do TEN.



Foram inúmeros os espetáculos em que Léa esteve presente com sua voz firme. Dentre elas, estão Anjo Negro e Perdoa-me por traíres, de Nelson Rodrigues, além de outros clássicos, como Orfeu da Conceição, de Vinicius de Morais e Tom Jobim, Piaf, ao lado de Bibi Ferreira, e Romeu e Julieta.



Léa também colecionou participações em filmes, como Ganga Zumba e O Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues.