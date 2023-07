Após seis meses, causa da morte de filha de Elvis Presley é revelada

Seis meses após a morte de Lisa Marie Presley, autópsia mostra que a filha de Elvis Presley morreu por obstrução do intestino delgado. É o que aponta o documento da LA County Coroner, em Los Angeles, que desempenha a função do IML. As informações são do site TMZ.

Outros resultados toxicológicos ainda serão divulgados. Lisa Marie também estava tomando remédios para emagrecer e estava recém-saída da cirurgia plástica.

cantora morreu no dia 12 de janeiro de 2023 em decorrência de uma parada cardíaca . A artista foi encontrada desacordada por sua empregada em casa, na cidade de Calabasas, no estado americano da Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca.

Os paramédicos conseguiram reanimá-la graças ao atendimento de primeiros socorros feito por seu ex-marido, Danny Keough. Assim, a cantora foi levada ao hospital após ter recuperado o pulso.

Segundo o TMZ, os médicos optaram em colocar Lisa Presley em coma induzido, com um marca-passo temporário e respirando com ajuda de aparelhos, devido à gravidade do quadro clínico.

Na chegada da família Presley ao hospital, todos foram informados da morte cerebral da filha única de Elvis Presley e assinaram um termo não autorizando a realização de manobra de ressuscitação em caso de agravamento do estado de saúde.

Pouco tempo depois, Lisa Marie Presley sofreu uma segunda parada cardíaca e morreu enquanto era observada pela mãe, Priscilla Presley; que ficou encarregada de disparar uma nota à imprensa comunicando a morte da filha.