Circo em Canoas terá espetáculo solidário para ajudar atingidos pelo ciclone

O Circo dos Dinossauros, que está em sua última semana em Canoas, terá um espetáculo solidário nesta quinta-feira (22), às 18h, para arrecadar alimentos e materiais de higiene para as famílias atingidas pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado na última semana

Os ingressos devem ser retirados na loja temática do Circo, no interior do Canoas Shopping, em frente à praça de alimentação, das 11h às 20h. A localização dos setores está organizada conforme a quantidade de doações. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 2kg de alimentos (exceto sal) ou de 2kg ou 2l de produtos de limpeza. As doações serão entregues pelo Circo para a Defesa Civil que irá distribuir para as vítimas do ciclone.

A iniciativa busca se unir a enorme corrente do bem em todo o Estado e destinar os itens para quem mais precisa neste momento sensível. Para o proprietário do Circo dos Dinossauros, Marcelo Palácios, “a magia do Circo deve servir para o afeto, solidariedade e amor. E este é o momento de nossa equipe de artistas e funcionários mostrar que o espetáculo brilha ainda mais quando todos se unem. Porque o Circo é feito de pessoas que trabalham em equipe e de um público que está junto e unido. Esse é o verdadeiro espetáculo”.

Confira a quantidade de doações para a troca de ingressos de cada setor do espetáculo:

Setor Prata = 2kg de alimento (exceto sal) ou 2kg/2L de produto de limpeza



Setor Ouro = 3kg de alimento (exceto sal) ou 3kg/3L de produto de limpeza



Setor Diamante = 5kgs de alimento (exceto sal) ou 5 kg/5L de produto de limpeza

Setor Vip = 10kg de alimento (exceto sal) ou 10kg/10L de produto de limpeza



Válido para o espetáculo solidário no dia 22/06 às 18h.



Localização do Circo dos Dinossauros: no estacionamento do Canoas Shopping, Guilherme Schell, 6750.