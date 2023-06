Mirage Circus promove espetáculo solidário para auxiliar vítimas de ciclone no Estado

O Mirage Circus, que tem como anfitrião o ator Marcos Frota, realiza espetáculo solidário em Porto Alegre na próxima sexta-feira (23), às 18h. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos de limpeza para as famílias gaúchas atingidas pelo ciclone extratropical da última quinta e sexta-feira. O ingresso será a partir de 2kg de alimentos, ou produtos de limpeza. Todos os insumos arrecadados serão encaminhados à Defesa Civil do Estado e destinados às famílias que sofreram com o ciclone. A partir desta terça-feira (21), será possível trocar o ingresso na bilheteria do Mirage Circus, que está na avenida Padre Cacique, 1.359, ao lado do estádio Beira-Rio. O Mirage Circus traz uma programação com artistas nacionais e internacionais em apresentações de malabarismo, trapézio, ilusionismo, acrobacias, motocross freestyle e o famoso globo da morte, prometendo inúmeras surpresas ao espectador. Além disso, os espetáculos contam com palhaços e corpo de ballet, entre outras atrações.Para maiores informações, entrar em contato através do WhatsApp do Mirage Circus: (11) 95570-4025.