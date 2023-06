"Homem Aranha: Através do Aranhaverso" e o verdadeiro multiverso Marvel

A esperada continuação de “Homem Aranha: no Aranhaverso” chegou aos cinemas brasileiros, e o Jornal do Comércio teve a oportunidade de conferir o resultado.



Diferente de tudo, talvez seja esse o primeiro comentário a ser feito por quem vê o longa. Seguindo o tom da primeira parte da trilogia animada do teioso, lançada no longínquo 2018, a animação deste ano mais uma vez apresenta uma direção de arte grandiosa e até mesmo digna de ganhar o Oscar, mas o filme vai além de seu predecessor em diversos pontos e para muitos supera o primeiro.



O longa se passa alguns meses após o protagonista, Miles Morales, e seus amigos salvarem Nova York e apresenta agora um homem aranha um pouco mais velho e experiente, mas ainda sim com problemas pessoais e familiares, algo que veremos ser presente em todas as versões do personagem. E é se apegando nestes quesitos que o filme se desenvolve.

LEIA MAIS: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia no topo da bilheteria nacional



Trazendo um vilão diretamente gerado pelos acontecimentos do longa anterior e com poderes capazes de gerar problemas para diversos multiversos, o filme se conecta muito bem com seu predecessor e apresenta um motivo real para que esses multiversos sejam abordados. Essas conexões são o ponto alto do filme, já que a cada novo mundo de fato vamos para outro universo, totalmente diferentes um do outro.



Nem tudo é perfeito e muitos dos telespectadores que tiveram a oportunidade de acompanhar o longa podem dizer que ele tem um grande erro, não em sua execução, mas no fato dele fazer parte de uma trilogia e diferente do primeiro não apresentar um final e sim um gancho para a sequência que deve ser lançada em 2024. Algo que de forma alguma atrapalha a experiência de quem vai até o cinema para apreciar o filme e busca conhecer o agora desenvolvido multiverso da Marvel, que a muito já foi prometido. Trazendo um vilão diretamente gerado pelos acontecimentos do longa anterior e com poderes capazes de gerar problemas para diversos multiversos, o filme se conecta muito bem com seu predecessor e apresenta um motivo real para que esses multiversos sejam abordados. Essas conexões são o ponto alto do filme, já que a cada novo mundo de fato vamos para outro universo, totalmente diferentes um do outro.Nem tudo é perfeito e muitos dos telespectadores que tiveram a oportunidade de acompanhar o longa podem dizer que ele tem um grande erro, não em sua execução, mas no fato dele fazer parte de uma trilogia e diferente do primeiro não apresentar um final e sim um gancho para a sequência que deve ser lançada em 2024. Algo que de forma alguma atrapalha a experiência de quem vai até o cinema para apreciar o filme e busca conhecer o agora desenvolvido multiverso da Marvel, que a muito já foi prometido.