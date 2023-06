Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia no topo da bilheteria nacional

Um dos filmes mais aguardados do ano, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, estreou na última quinta-feira (1) no topo da bilheteria no Brasil, arrecadando R$ 18,4 milhões em seu primeiro final de semana, incluindo as sessões antecipadas. O lançamento é a maior abertura de uma animação do estúdio no País e a quinta maior abertura da Sony Pictures no Brasil.Em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Miles Morales está de volta para o próximo capítulo de sua saga e enfrenta escolhas ainda mais difíceis - como escolher entre salvar o Multiverso ou sua família. Ele se reúne com Gwen Stacy, a incrível Mulher-Aranha da Terra-65, e conhece um time de Pessoas-Aranha que precisam proteger a própria existência.Nos Estados Unidos, a sequência da saga de Miles Morales arrecadou US$ 120 milhões, tornando-se o segundo filme com maior abertura em 2023 no país.