Prefeitura de Porto Alegre receberá doação de 114 obras de arte de acervo particular

A Prefeitura de Porto Alegre receberá a doação de 114 obras de doadas por Rolf Zelmanowicz e sua esposa Elisabete de Medeiros Zelmanowicz. O material irá integrar o acervo do Museu de Arte de Porto Alegre, no Paço Municipal (Praça Montevideu, 10 – Centro Histórico). A assinatura do termo de entrega acontecerá em 7 de junho, às 11h, no local.



O conjunto, denominado Coleção Rolf Zelmanowicz, inclui pinturas, gravuras, desenhos e esculturas de artistas, em sua maioria, do Rio Grande do Sul. Os trabalhos são datados, principalmente, a partir da segunda metade do século XX. Compõem o acervo peças de Alice Brueggemann, Alice Soares, Antonio Caringi, Angelo Guido, Carlos Tenius, Frederico Scheffel, Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves, João Fahrion, Francis Pelichek, Leopoldo Gotuzzo, José Lutzenberger, Libindo Ferrás, Oscar Boeira, Pedro Weingaertner, Vasco Prado e Xico Stockinger.



A coleção foi concebida pelo médico, professor, mecenas e colecionador Rolf Udo Zelmanowicz, responsável também pela formação, a partir dos anos 1970, da Pinacoteca Aplub, uma das mais relevantes coleções privadas de artes plásticas do Rio Grande do Sul. Nascido na Alemanha, Zelmanowicz migrou para o Brasil em 1939, acompanhado da família que fugia da perseguição nazista, estabelecendo-se na cidade de Rio Grande. Aos 16 anos, mudou-se para Porto Alegre.



O processo de doação tramita desde 2013, e, num primeiro momento, o destino seria a Usina do Gasômetro. No governo atual, com a cedência do Paço Municipal para a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) sediar o museu de arte da cidade, foi reavaliada a destinação das peças.



As obras foram analisadas e aprovadas em sua integralidade em 21 de dezembro de 2022 pela Comissão de Acervo das Pinacotecas Municipais. A comissão foi instituída pela Portaria 78/2020.



“Para além do valor financeiro, esta coleção constituirá um testemunho e uma referência para os cidadãos e para os visitantes de Porto Alegre sobre as concepções estéticas e visão de mundo das gerações que passaram pela experiência da modernidade no Sul do País”, destaca o coordenador de Artes Visuais da SMCEC, Paulo Amaral.

LEIA TAMBÉM: Mostra com obras de artistas do Hospital Psiquiátrico São Pedro está em cartaz no Museu da Ufrgs