Mostra com obras de artistas do Hospital Psiquiátrico São Pedro está em cartaz no Museu da Ufrgs

Essa coisa que Pulsa é a mostra que está em cartaz no Museu da Ufrgs (av. Osvaldo Aranha, 277), com obras de arte produzidas pelos frequentadores da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. A visitação é gratuita e segue até 7 de julho, com programação especial na Semana dos Museus e Dia Nacional da Luta Antimanicomial (de 18 a 23 de maio). A programação conta com encontros e debates - entre eles, Ricardo Resende, curador do Museu Bispo do Rosário -, além de sessões de cinema com a temática da loucura na Sala Redenção. A mostra convida a problematizar questões sobre arte, liberdade, loucura e ativar saídas possíveis para a construção de outros referenciais sociais no resgate de vidas singulares. Saindo da clausura, mas sem deixar de lado sua origem, esta exposição traz desenhos, pinturas, esculturas, escritos, bordados, impregnados de força indecifrável. São trabalhos individuais, coletivos e documentos que narram a história da Oficina de criatividade, do HPSP e da Luta Antimanicomial no Brasil. Os trabalhos estão marcados por emoções, dores contidas, extravasadas ou superadas – o que pode não transparecer nos efeitos de cores e formas na peça final, mas encontra-se latente no fazer de cada artista. Entre estes, estão moradores de longa permanência e pessoas internadas na área hospitalar, usuários do ambulatório e de outros serviços de saúde.