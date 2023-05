Temáticas sociais dão o tom da programação do 17º Palco Giratório desta terça-feira

A luta contra o preconceito e a celebração das diversidades são parte da programação do 17º Festival Palco Giratório Sesc, que segue até o dia 28 de maio, com um cardápio farto de peças de teatro, dança e circo e uma série de ações formativas gratuitas. Os ingressos custam entrem R$ 20,00 e R$ 40,00 e estão à venda nas unidades Sesc/RS, no site da entidade e, havendo disponibilidade, na bilheteria dos teatros que integram o festival. Nesta terça-feira (23), as temáticas sociais dão o tom das atrações artísticas: às 15h, a bailarina cearense Rosa Primo apresenta seu espetáculo de dança Iracema, no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835). Baseada na famosa personagem de José de Alencar, a obra faz pensar sobre os povos originários do Brasil no passado e no presente. Em seguida, às 19h, o Coletivo 50+ (RS) sobe no palco do Teatro Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) para apresentar Novos velhos corpos 50+, enfocando questões de longevidade e vulnerabilidade. Misturando dança, vídeo e música; o trabalho surgiu da necessidade dos integrantes do coletivo de continuar a dançar apesar dos tempos difíceis e pandêmicos.Outro espetáculo de dança também cumpre sessão nesta terça-feira, com início às 20h, no Teatro CHC Santa Casa (av. Independência, 75): resultado da pesquisa da bailarina e coreógrafa Liu Moreira (TO) junto às matrizes indígenas e africanas presentes em sua ancestralidade, Ninho tece múltiplos significados para uma casa, se configurando como um ritual do corpo feminino em cena. Na quarta-feira (24), é a vez do dramaturgo, diretor e ator Kelson Succi levar seu monólogo Cuidado com Neguin para a cena, em sessão que inicia às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307). Consagrado no Grande Prêmio de Cannes, Succi aborda, neste trabalho, a luta de um jovem negro contra o racismo. Neste mesmo dia, às 19h, no Teatro Sesc Alberto Bins, acontecerá a apresentação do espetáculo Habite-me teatro de máscaras, dança e bonecos, da Cia 4 produções, de Morro Reuter (RS). Se utilizando de narrativa musical com bonecos e máscaras, a obra explora a relação entre habitar e ser habitado.Outra atração das 19h desta quarta-feira, acontece na Sala Carlos Carvalho (rua dos Andradas, 736): Provisoriamente não cantaremos o amor, da Traço Cia de Teatro (SC) propõe reflexões sobre a realidade atual do mundo e o poder libertador do amor e do riso. O espetáculo teatral e circense tem direção do espanhol Iván Prado e surgiu de um trabalho realizado pelos artistas do grupo catarinense junto ao projeto Pallasos en Rebeldía, que promoveu ações em aldeias indígenas e comunidades periféricas no Brasil e em outros países.