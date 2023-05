Grandes sucessos do Pink Floyd ganham versão clássica com a Ospa

A banda britânica Pink Floyd segue sendo lembrada em tributos da sua obra, principalmente o disco The Dark Side of The Moon que neste ano completa 50 anos do seu lançamento, em 1973. Porto Alegre não ficou de fora e prestou a sua homenagem ao quarteto inglês formado por Roger Waters (baixo e voz), David Gilmour (guitarra e voz), Richard Wright (teclados) e Nick Mason (bateria). Antes de Gilmour, a guitarra era de Syd Barret. As famosas composições da banda foram tocadas em um concerto apresentado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no sábado (20) e domingo (21). A reapresentação do espetáculo Pink Floyd Sinfônico lotou a Casa da Ospa, no Centro Administrativo do Rio Grande do Sul.

Comandada pelo maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, a Orquestra com 150 músicos apresentou 18 composições em duas horas de espetáculo do repertório dos discos The Piper at the Gates of Dawn; The Dark Side of The Moon; a ópera rock The Wall; Wish You Were Here e The Division Bell. A música Astronomy Domine, do lendário guitarrista Syd Barret, abriu a apresentação, seguida por três clássicos de The Dark Side of the Moon: Money, Time e The Great Gig in The Sky. Nessa última, a solista Elisa Machado foi muito aplaudida pelo público. Cenas do filme The Wall, do diretor Alan Parker na década de 1980, foram exibidas em um telão redondo junto a uma iluminação e sonorização especial.

Para delírio dos fãs que lotaram o auditório, uma sequência arrebatadora do espetáculo foi executada pela Orquestra com os clássicos do disco The Wall: The Happiest Days of our Lives, Another Brick The Wall, Mother, Goodbye Blue Sky, Hey You, Nobody Home, Vera, Bring the Boys Back Home, In the Flesh, Run Like Well e The Trial. Nesse ponto, um elogio à performance do solista Rafael Gubert que arrancou aplausos do público pela sua interpretação do disco The Wall, um dos mais conhecidos e vendidos da história da banda.

Dois hits, Shine on you Crazy Diamond e Wish You Were Here, também fizeram parte do Pink Floyd Sinfônico. High Hopes do disco The Divison Bell fechou o programa. Destaque para a presença do Coro Infantojuvenil e Coro Jovem da Ospa que participaram da música Another Brick in the Wall. A performance das crianças, que estavam uniformizadas como no filme The Wall, foi um dos momentos mais emocionantes. No bis, as canções Comfortably Numb e Another Brick in the Wall.



Junto com a Ospa, participaram os músicos convidados: Johnny Macedo (guitarra), Gabriel Nunes (baixo), Paulo Bergmann (piano) e Jorge Matte (bateria). Nos vocais das músicas do Pink Floyd estavam Rafael Gubert e Elisa Machado como solistas, além do Coro Sinfônico da Ospa, do Coro Infantojuvenil e do Coro Jovem. Os arranjos foram concebidos por Gilberto Salvagni, Alexandre Ostrovski e Silvane Guerra. Nas redes sociais, a Ospa tem recebido diversos pedidos para que o concerto seja repetido ainda este ano.

Repertório do programa Pink Floyd Sinfônico apresentado pela Ospa

Astronomy Domine

Time/The Great Gig in the Sky

Money

Shine on you Crazy Diamond

The Happiest Days of our Lives/Another Brick in the Wall

Mother

Goodbye Blue Sky

Hey You

Nobody Home/Vera/Bring the Boys Back Home

In The Flesh?

Run Like Hell

The Trial

Wish You Were Here

High Hopes



Bis

Comfortably Numb

Another Brick in the Wall