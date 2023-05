Roger Waters retorna a Porto Alegre em novembro para show de despedida

Lenda do Rock internacional, Roger Waters retorna ao Brasil para uma série de seis shows de despedida da turnê "This is Not a Drill". O ex-Pink Floyd se apresentará em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. O espetáculo na capital gaúcha está marcado para o dia 1º de novembro, no estádio Beira-Rio.