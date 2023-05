Foo Fighters anuncia Josh Freese como substituto de Taylor Hawkins na bateria

Foo Fighters anunciou o nome do novo baterista do grupo. Josh Freese vai assumir as baquetas no lugar que era ocupado por anunciou o nome do novo baterista do grupo. Josh Freeseno lugar que era ocupado por Taylor Hawkins, que morreu em março de 2022 . A informação foi divulgada neste domingo (21), durante uma transmissão ao vivo no perfil oficial da banda.

Josh é amigo de longa data de Dave Grohl, fundador e vocalista do Foo Fighters, e também de Hawkins. O músico já tocou com bandas como Guns N 'Roses, A Perfect Circle e Paramore, e contribuiu com artistas como Lana Del Rey e Bruce Springsteen.

Foo Fighters sai em turnê nesta quarta-feira (24), a primeira desde a perda de Taylor. O grupo é uma das atrações do festival (24), a primeira desde a perda de Taylor. O grupo é uma das atrações do festival The Town, em São Paulo , no dia 9 de setembro. Além desse show do Brasil, a banda anunciou até o momento mais uma apresentação em solo nacional, em Curitiba.

Taylor morreu no ano passado, aos 50 anos, enquanto a banda fazia uma turnê pela América do Sul. Ele foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. Os shows seguintes, entre eles a apresentação no Lollapalooza, em São Paulo, foram cancelados.