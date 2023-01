The Town 2023: Festival anuncia Foo Fighters como primeiro headliner

O The Town, novo festival de música, cultura e arte de São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio, anunciou na noite desta quinta-feira (12) sua primeira atração internacional, a banda Foo Fighters, que se apresentará no Palco Skyline no dia 9 de setembro.

O grupo, que fez performances épicas em 2001 e 2019 no Rock in Rio Brasil, voltarão ao país após quatro anos para tocar na primeira edição do festival. O evento confirmou também a cantora Ludmilla como uma das atrações do mesmo palco, para o dia 7 de setembro. A cantora carioca também foi confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio de 2024.

A banda Foo Fighters, dona de grandes hits como All My Life, Times Like These e Best Of You e que se tornou a mais vitoriosa da história do Grammy Awards ao vencer todas as três categorias da premiação às quais foi indicada, em abril de 2022. No total, o grupo liderado por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, acumula 15 gramofones dourados, desde sua formação em 1994, e seu último álbum de estúdio Medicine at Midnight, lançado em 2021, já é considerado um dos 150 melhores discos de todos os tempos.

Os fãs poderão conferir de perto a apresentação da banda para sua próxima e mais do que esperada turnê. Sem dúvida que esta será uma apresentação histórica e recheada de emoção, com canções do seu mais recente álbum Medicine at Midnight, ao mesmo tempo que relembra os principais sucessos da banda, percorrendo a sua própria discografia.

O disco é o décimo de estúdio do Foo Fighters, lançado em fevereiro de 2021 e que em apenas três dias de lançamento, vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, sendo considerado um dos melhores de todos os tempos.

Já Ludmilla, que tem apenas 27 anos, é um dos principais nomes da música brasileira da atualidade. A cantora fez um show histórico no Rock in Rio em 2022 como headliner do Palco Sunset, se tornando a apresentação de maior audiência do Multishow entre os nacionais da edição, além de ter dominado as redes sociais do festival, conquistando a maior repercussão em todos os pontos, seja maior audiência, menções, citações e ainda se tornou 1o lugar nos trending topics Brasil e mundo.

A cantora promete agitar o público dos palcos Skyline (The Town 2023) e Mundo (Rock in Rio 2024) com os sucessos Rainha da Favela, A Danada sou eu, Deixa de Onda, Invocada, Verdinha e Hoje, entre outras faixas. Ludmilla foi indicada duas vezes ao Grammy Latino - vencendo uma, com seu quarto álbum de estúdio Numanice 2 (2022) - seis vezes ao MTV Europe Music Awards para Melhor Artista Brasileiro e diversas vezes ao Prêmio Multishow de Música Brasileira, saindo duplamente vitoriosa em 2019.