Sem recursos da LIC, Festival de Cinema de Gramado será compacto em 2023

51ª edição do Festival de Cinema de Gramado não poderá contar com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Estado, após decisão do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul (CEC-RS) optar pela não contemplação do evento. A votação aconteceu nessa sexta-feira (5), indo na contramão da concessão - por parte da Comissão Especial I de Avaliação de Projetos do CEC-RS - da nota máxima (5) ao projeto apresentado pela Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização dos eventos da cidade serrana. Prevista para acontecer entre os dias 11 e 19 de agosto, a edição 2023 do festival terá que se adaptar ao momento.

Com isso, a organização do festival deverá se adaptar ao momento - que surpreendeu a todos - e terá, em 2023, uma edição mais compacta, ainda que mantendo a qualidade das produções apresentadas e tendo ciência de sua importância para a cultura gaúcha por meio do audiovisual, segundo palavras da presidente da autarquia, Rosa Helena Volk. Ela ressalta que a negativa terá um impacto severo para a produção do evento, uma vez que, sem os patrocínios que já estavam em andamento através da LIC, o evento deve sofrer, no mínimo, uma redução de 25% no investimento.

"A aprovação do nosso projeto perante a LIC era fundamental para a realização responsável de mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado", lamenta Rosa. "A decisão coloca em cheque todo o nosso planejamento, além de mostrar ser necessária uma profunda readequação dos planos para a edição", emenda, ressaltando que o evento cinematográfico promete manter o compromisso com a cultura audiovisual do Estado e do Brasil, se destacando como o mais tradicional do País, e "superando mais essa adversidade".



"A falta de produções brasileiras não nos parou. A impossibilidade de contato humano também não. Essa falta de recursos também não irá nos parar, mas, certamente, será um corte que será sentido na dimensão do evento", aponta Rosa. A presidente da Gramadotur reforça que o festival seguirá sendo o "mais respeitado do País". "Entregaremos uma edição fiel aos nossos princípios de responsabilidade e comprometimento, trazendo a Gramado o melhor da produção audiovisual brasileira."

A decisão do (CEC-RS) foi semelhante para outros projetos culturais da cidade, rejeitados em 2023, a exemplo do 9º Gramado In Concert e da 32ª Festa da Colônia. Restam, ainda, avaliação dos projetos do 37º Natal Luz e do 15º Festival de Cultura e Gastronomia.