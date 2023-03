Festival de Gramado abre inscrições para edição 2023 nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (15), o 51º Festival de Cinema de Gramado abre as inscrições para realizadores brasileiros enviarem seus longas-metragens, documentais e curtas-metragens. O evento acontece entre os dias 11 e 19 de agosto e o prazo para inscrição encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de abril. As fichas de inscrição estão disponíveis neste site . Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, que está disponível no site do Festival.

Inaugurando uma nova década em sua história, Gramado reposiciona seu conteúdo estrangeiro com a criação de um Panorama Internacional. A mostra, que será exibida no Palácio dos Festivais de maneira hors concours, busca ampliar as possibilidades de formatos exibidos no evento.

Este ano, a curadoria ganha um novo integrante: o ator e diretor Caio Blat. Ele se junta ao jornalista, crítico de cinema e professor Marcos Santuario e à atriz e cantora argentina Soledad Villamil.