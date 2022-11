Personalidades lamentam morte de Erasmo Carlos

o cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22) Ícone da Jovem Guarda,, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. O rockeiro foi internado na segunda (21), no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio.

Artistas, políticos e amigos do Tremendão, como Erasmo era conhecido, lamentaram seu falecimento nas redes sociais.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Erasmo Carlos, a quem chamou de "cantor e compositor de extremo talento":

Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

O Vasco da Gama, clube do coração do Tremendão, prestou uma homenagem ao artista:

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ilustre Vascaíno e símbolo da música brasileira, Erasmo Carlos.



"Sai da frente,

que o nosso Vasco vai passar..."



Sabemos que sempre estará conosco. Descanse em paz, Tremendão. #VascoDaGama pic.twitter.com/R0W7B2lY7j — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 22, 2022





O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) lamentou a morte daquele que chamou de "compositor de inúmeras canções icônicas, que embalaram nossas vidas":

O rock brasileiro e a MPB perderam hoje um dos seus símbolos. Irreverente e talentoso, Erasmo Carlos é compositor de inúmeras canções icônicas, que embalaram nossas vidas. Meus sentimentos a familiares, amigos e fãs.



pic.twitter.com/EtsLWggSTV — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 22, 2022

O cantor Frejat homenageou Erasmo, e declarou que o artista "vai deixar muita saudade por seu carinho, gentileza, bom humor e talento":

Estou com o coração em pedaços pelo falecimento do meu muito, mas muito querido amigo e parceiro Erasmo Carlos.

Vai deixar muita saudade por seu carinho, gentileza, bom humor e talento.

Vai por esse caminho de luz que sempre te iluminou,amigo querido! pic.twitter.com/xCxE1zGzIb — Frejat (@FrejatOficial) November 22, 2022

Nando Reis homenageou o cantor e lembrou que se não fosse Erasmo "não haveria 'Detalhes', 'Além do Horizonte', 'Sentado à beira do caminho', 'Cavalgada'", canções compostas pelo Tremendão:

Nosso mudo está desmoronando. Sem Erasmo nada teria acontecido, não haveria “Detalhes”, “Além do Horizonte”, “Sentado à beira do caminho”, “Cavalgada”… não haveria nada. Erasmo é parte da espinha dorsal do nosso cancioneiro, mestre da minha cartilha de como compor uma canção, + pic.twitter.com/POvX3vamaO — Nando Reis (@nando_reis) November 22, 2022

A cantora Maria Bethânia deixou sua homenagem a Erasmo ao publicar um vídeo em que os dois se apresentam juntos:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Bethânia (@mariabethaniaoficial)





Ney Matogrosso lamentou a morte do amigo Erasmo Carlos:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ney Matogrosso (@neymatogrosso)





O cantor e compositor Milton Nascimento, que recentemente encerrou sua trajetória musical, lamentou o falecimento do amigo e até lembrou de uma vez que Erasmo o salvou de ser atropelado por um carro: