O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22) aos 81 anos no Rio de Janeiro. O Tremendão, como era conhecido, foi internado na segunda (21) no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio.

Erasmo foi um dos pioneiros do rock brasileiro, tendo feito parceria em várias músicas nos anos 1960 com Roberto Carlos. Entre os sucessos compostos pela dupla estão canções como É preciso saber viver, regravada pelos Titãs, Além do horizonte, Emoções, Detalhes, Se você pensa e outros.

O cantor já havia sido internado por duas semanas a partir do final de outubro para a realização de exames para tratar uma infecção pulmonar. Na ocasião, ao deixar o hospital, Erasmo comemorou a alta nas redes sociais.