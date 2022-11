Morre aos 68 anos o cantor e compositor Bebeto Alves

O cantor e compositor Bebeto Alves morreu na madrugada desta segunda-feira (7) aos 68 anos de idade. Bebeto enfrentava um câncer de pulmão que foi agravado por uma embolia. Ele estava internado no hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre. As despedidas serão quarta-feira, a partir das 14h, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Será esperada a chegada de uma das filhas dele, que mora na Coreia.

Em agosto, ele sofreu um AVC

Nascido na cidade de Uruguaiana, em 1954, deixa a esposa Simone Schlindwein, as filhas Mel Lisboa e Luna Lisboa Alves, o filho Kim Bins e os netos Clarice e Bernardo.e precisou ser hospitalizado na UTI da Santa Casa de Porto Alegre. Na época, ele se recuperou bem. “O Bebeto está melhor. Já conseguiu se alimentar, falar algumas palavras. Está tudo indo muito bem”, disse, na ocasião, a esposa.

A saúde do cantor, que morava em São Leopoldo, vinha apresentando problemas desde o ano passado, quando, em junho, o multiartista teve uma trombose pulmonar que o manteve internado. Considerado um dos nomes expoentes da Música Popular Gaúcha nos anos 1980, ele sempre buscou explorar canções típicas do Rio Grande do Sul, como ranchos, toadas e milongas. Como cantor e compositor, participou da coletânea de artistas gaúchos Paralelo 30, lançado no ano de 1978. Seu primeiro disco solo, Bebeto Alves, é de 1981, seguido por Notícia Urgente.

Entre seus maiores sucessos estão as músicas Quando Eu Chegar, Pegadas e Mais uma Canção.

reportagem especial Jornal do Comércio abordou sua trajetória musical. "Bebeto Alves surge da fronteira. Mais precisamente de Uruguaiana, cidade que é, em si mesma, uma janela entre mundos. Lá ele descobre sua potência de artista; em Porto Alegre, onde veio morar na adolescência, o possível se torna certeza. O criador define a si e a uma cidade que, na segunda metade dos anos 1970, ansiava por entender e cantar a si mesma. Curiosamente - mas, ao mesmo tempo, de forma profundamente coerente - aquele que talvez seja o grande marco deste período surge quando ele está em outro lugar, no Rio de Janeiro, buscando outros horizontes para a própria inquietude", dizia trecho do texto escrito por Igor Natusch. Umadoabordou sua trajetória musical. "Bebeto Alves surge da fronteira. Mais precisamente de Uruguaiana, cidade que é, em si mesma, uma janela entre mundos. Lá ele descobre sua potência de artista; em Porto Alegre, onde veio morar na adolescência, o possível se torna certeza. O criador define a si e a uma cidade que, na segunda metade dos anos 1970, ansiava por entender e cantar a si mesma. Curiosamente - mas, ao mesmo tempo, de forma profundamente coerente - aquele que talvez seja o grande marco deste período surge quando ele está em outro lugar, no Rio de Janeiro, buscando outros horizontes para a própria inquietude", dizia trecho do texto escrito por Igor Natusch.

Artistas repercuntem a perda do artista nas redes sociais

Grande Bebeto Alves. Gigante. Agita em paz, cara! pic.twitter.com/3ocZoR2nAz — Humberto Gessinger (@1bertoGessinger) November 7, 2022



Bebeto Alves partiu.

Sou sua fã desde sempre.

Ele compôs e cantou a alma da minha geração porto-alegrense. Sigo por aí com sua inspiração...

“Nas pegadas das minhas botas

Trago as ruas de Porto Alegre

E na cidade dos meus versos

O sonho dos meus amigos “https://t.co/3hD2zWYjy8 — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 7, 2022