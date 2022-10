Maior festival de rap do País movimenta Porto Alegre neste fim de semana

maior festival de Hip-Hop do Brasil O Rap in Cena,, começou neste sábado (16) em Porto Alegre. O evento está movimentando o Parque Harmonia e o trânsito da região desde às 10h, quando teve início a programação do festival. A última atração deste sábado, Filipe Ret, deve subir ao palco às 22h50min.

Ao longo de dois dias, mais de 60 atrações passam pelos três palcos montados no Parque Harmonia. Além de Ret, nomes como Cynthia Luz, Froid, Djonga e L7nnon irão se apresentar para cerca de 15 mil pessoas, número prospectado pela organização do evento para cada um dos dias de festival.

Com uma grande estrutura, o Rap in Cena tem três palcos, Grillz, Bronx, e o principal, palco World. Além disso, o evento contará com uma ação de uma de suas patrocinadoras, a Deezer, serviço de streaming de áudio, que irá levar superfãs de 14 atrações para conhecer os seus artistas favoritos no backstage. “A ação de SuperFãs da Deezer é uma das iniciativas mais legais que fazemos na empresa. Aproximar fãs e artistas em festivais e shows que proporcionam experiências inesquecíveis é, sem dúvidas, transformador. Queremos construir memórias com os nossos clientes e trazer vivências que o dinheiro não pode comprar.” afirmou Pedro Kurtz, head de conteúdo da Deezer.

“Ver a resposta e o entusiasmo de cada fã faz tudo valer a pena. Estamos trazendo mais de 40 fãs de 14 artistas do line up do Rap in Cena para assistir ao show de seu ídolo, conhecer outros apaixonados pelo mesmo artista e viver algo inestimável e impagável. Esse é o verdadeiro poder da música.", finalizou Polyana Ferrari da Deezer.

O evento acontece neste fim de semana em Porto Alegre. No domingo (16), sobem ao palco nomes importantes do rap nacional, como Matuê, Orochi, Mv Bill e Racionais.