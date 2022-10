Documentário sobre David Bowie, 'Moonage Daydream' volta ao Cinemark Wallig

O complexo do Bourbon Wallig está desde esta segunda (3) com novas sessões de Moonage Daydream - documentário musical inspirado na vida, arte e músicas de David Bowie. A exibições do filme dirigido por Brett Morgen ocorrem sempre às 21h na sala 8 e seguem até esta quarta-feira (5).

A nova temporada ocorre excepcionalmente, por conta de uma interdição temporária após um incidente ocorrido (na noite do último dia 19) na área de transição para a entrada no complexo de salas localizado dentro do Bourbon Wallig. Em vista do acidente (queda do teto do forro de gesso da área de entrada do cinema), das sete exibições programadas, apenas quatro puderam ser realizadas em setembro.

Após mensagens de WhatsApp recebidas por espectadores frustrados, a rede decidiu então projetar o filme mais três vezes. Conforme as informações da assessoria da exibidora, o problema com o acesso que dá para a entrada do complexo já foi resolvido.

Moonage Daydream é o primeiro filme apoiado pelo David Bowie Estate (responsável por gerenciar o legado do artista), que concedeu a Morgen acesso total à sua coleção. Contado através de imagens de arquivo pessoal, incluindo desenhos, gravações, filmes, performances inéditas e diários raros nunca antes vistos, o documentário apresenta uma longa odisseia cinematográfica, que explora a jornada criativa, musical e espiritual de Bowie, considerado um dos artistas mais influentes no rock e no pop dos últimos tempos, movendo a cultura há mais de 50 anos.