Documentário sobre David Bowie, 'Moonage Daydream' tem sessões interrompidas em Porto Alegre

Moonage Daydream no início desta semana em Porto Alegre, não teve acesso à única sala de exibição, localizada no Cinemark Wallig (dentro do Bourbon Wallig). O novo documentário musical inspirado na vida, arte e músicas de David Bowie - assinado pelo diretor Brett Morgen - teve as sessões interrompidas por conta da queda do teto do forro de gesso da área de entrada do cinema. Quem tentou assistir

Segundo a assessoria de imprensa do Cinemark, o acidente ocorreu nesta segunda-feira (19) à noite, devido a um problema "estrutural", mas ninguém se feriu. Desde então, a sala permanece fechada, e segue assim nesta quarta-feira (21).

Conforme as informações da assessoria da exibidora, as causas do incidente ocorrido na área de transição para entrada da operação no complexo do Bourbon Wallig ainda estão sendo investigadas. Em nota, o Cinemark reforçou que deve reembolsar os valores dos ingressos para os clientes que compraram antecipados ("que também receberão cortesias para retornar em outra data"). No entanto, não há previsão de que o filme volte a cartaz.

Em exibição desde o último dia 15, Moonage Daydream já chegou com temporada enxuta nos cinemas de todo País. Conforme a distribuidora, o primeiro filme apoiado pelo David Bowie Estate (responsável por gerenciar o legado do artista), que concedeu a Morgen acesso total à sua coleção, deve ter sua última exibição nos cinemas nesta quarta-feira, sem data marcada para voltar às telas brasileiras.