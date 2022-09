Moonage Daydream, filme inspirado na vida e arte de David Bowie, chega aos cinemas brasileiros

Moonage Daydream, novo documentário musical inspirado na vida, arte e músicas de David Bowie, estreia nos cinemas de Porto Alegre nesta quinta-feira (15). Dirigido por Brett Morgen, considerado pelo Wall Street Journal "o principal revolucionário do documentário americano", Moonage Daydream é o primeiro filme apoiado pelo David Bowie Estate, que concedeu a Morgen acesso total à sua coleção.

O documentário é contado através de imagens de arquivo pessoal, incluindo desenhos, gravações, filmes, performances inéditas e diários raros nunca antes vistos. A produção mergulha no mundo único de Bowie, que é considerado um dos artistas mais influentes no Rock e Pop dos últimos tempos, movendo a cultura há mais de 50 anos.

A equipe de som conta com o produtor musical Tony Visconti, que desde o álbum homônimo, David Bowie, de 1969, foi uma parte vital dos momentos mais decisivos da carreira de Bowie. Tony já produziu quatro álbuns do astro britânico, incluindo Blackstar, de 2015, um dos álbuns mais celebrados do ano e da década, ganhando dois Grammys e Álbum do Ano no Brit Awards.

Contada através de imagens sublimes e caleidoscópicas, imagens pessoais arquivadas, performances invisíveis e ancoradas pela própria música e palavras de David Bowie, Moonage Daydream convida o público a mergulhar no mundo único que é Bowie, celebrando seu legado e influência duradoura como nunca antes.