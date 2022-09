Guns N' Roses empolga fãs com show longo e energético em Porto Alegre

A abertura da noite, com os gaúchos da Tokyo Drive, cumpriu sua função com eficiência - embora o estilo da banda, mais próximo do rock alternativo, talvez não fosse a melhor escolha no comparativo com a banda principal. Visivelmente felizes com a oportunidade, os jovens músicos tocaram com bastante entrega, merecendo os aplausos do público que ainda começava a encher a Arena.

A idade é uma seta que não aponta para trás, mas é sempre interessante notar como as grandes bandas de rock conseguem renovar seu público. Embora a quantidade de roqueiros de meia idade tentando esconder com bandanas as entradas de calvície fosse considerável, a verdade é que a Arena do Grêmio recebeu muita, mas muita gente nova - pessoas que possivelmente nem tivessem nascido quando Appetite for Destruction chegou às lojas em 1987, e que mesmo assim carregam uma paixão pela música comparável aos fãs da velha guarda. Foi uma aglomeração empolgada e festiva , que superou as dificuldades inerentes ao entorno do estádio com a paciência de quem sabe que o esforço vale a pena.

Os fãs gaúchos de rock pesado não têm tido o que reclamar de 2022, no que se refere a grandes shows internacionais. Depois de um período de seca musical, ampliado pelas necessidades de distanciamento trazidas pela pandemia, Porto Alegre teve a chance de assistir, neste ano, a grandiosos espetáculos de Kiss Metallica - lista que foi ampliada na última segunda-feira (26), quando o Guns N Roses tocou na Arena do Grêmio para 40 mil barulhentos e fervorosos fãs. E a verdade é que, se fôssemos estabelecer um placar de mega-shows no Estado, Axl Rose e seus colegas provavelmente levariam o caneco, já que trouxeram aos gaúchos um espetáculo longo (três horas ao todo), de alto nível visual e musical, com repertório memorável e quase sem erros ou problemas visíveis.

Axl Rose e Slash: uma dupla icônica do rock pesado

Talvez não seja mais possível dizer, como em tempos idos, que o Guns N' Roses é 'a banda mais perigosa do mundo' - afinal, a idade chega para todos, e novos grupos e movimentos musicais vão pegando para si o ar de novidade incendiária dos mais antigos. Mas o show desta segunda-feira deixou claro que a chama segue forte e que, ao menos em cima do palco, o conjunto segue sendo uma força para lá de respeitável no cenário rock mundial. Abrindo a noite com a dobradinha It's so easy e Mr. Brownstone, o grupo capturou imediatamente a imaginação dos fãs, e quase não deu margem para que a atenção se dispersasse durante as longas três horas de show - que poderiam ser longas demais se conduzidas por mãos menos competentes, mas que, a serviço do set superlativo dos roqueiros norte-americanos, ficaram na medida.

Algo de mágico acontece quando o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash dividem o mesmo palco. Verdade que Axl segurava bem a onda mesmo nos longos anos em que carregou sozinho a tocha do Guns N' Roses, e que as guitarradas de Slash sempre brilharam em projetos como o Slash's Snakepit e o Velvet Revolver. Mas me parece que ícones do rock têm um pouco de craques do futebol: sozinhos, até conseguem levar um time (ou banda) a importantes conquistas, mas é jogando juntos que a coisa vira, de fato, um espetáculo. Sem desmerecer o grande Duff McKagan, presença eficiente e carismática no baixo, mas é a união de Axl e Slash que faz do Guns N' Roses uma entidade, é a presença dos dois no mesmo palco que traça a linha entre um show competente (como os que a própria banda fez aqui em 2010 e 2014) e uma apresentação, de fato, memorável.

Havia preocupação com a capacidade de Axl Rose cantar o exigente repertório da banda, mas a verdade é que seu desempenho foi bem melhor do que a preocupante performance televisionada no último Rock in Rio, há algumas semanas. A voz não é mais a mesma, mas a banda usa alguns truques competentes para disfarçar - em especial com os backing vocals da também tecladista Melissa Reese, que cantou quase todas as notas altas junto com Axl e ajudou a manter certa fidelidade aos arranjos originais. Mas o cantor conseguiu fazer a maior parte do serviço sem ajuda, e não deixou nada a desejar em presença de palco, correndo bastante e fazendo as danças de praxe.

Quanto a Slash, não parece ter envelhecido um dia sequer. Sua guitarra soou alta e marcante, mesmo com o som um pouco embolado na Arena, e a capacidade de unir melodia e ímpeto segue sendo a grande assinatura do seu estilo de tocar. Em momentos como Estranged e Civil War, seus solos ganham um caráter quase narrativo, como se trouxessem novos significados ao drama das canções. E sua presença de palco, reforçada pela farta cabeleira escura e pela indefectível cartola, leva qualquer fã em uma emocional viagem de volta ao passado.