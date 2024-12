Um novo ano ainda mais promissor!, por Marivaldo Tumelero

O ano já começou. Não nos cabe mais olhar para trás esperando que de lá venham conquistas. Tudo que fizemos em 2024 nos serviu como aprendizado. Nos muitos acertos que tivemos, nas vezes em que precisamos redirecionar rotas e buscar outros caminhos para encontrar novas soluções. Do que não podemos abrir mão é da continuidade de um trabalho que já mostrou o quanto está no rumo certo.

Em 2025, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) manterá todos os seus principais programas. E seguirá apostando cada vez mais na inovação social, na valorização do jovem, como sempre fez, na atenção às pessoas de maior vulnerabilidade.



Para o ano que se inicia, a meta estabelecida é avançar em 10% nos estágios. Em relação à aprendizagem, o crescimento pretendido fica na casa dos 12%.



Na Capital, temos confirmada a ampliação de iniciativas junto à prefeitura, ratificando o sucesso das ações que as parcerias no ano mais difícil da história de Porto Alegre resultaram. No interior, nosso objetivo é acelerar os contratos com empresas e o poder público, sensibilizando cada vez mais municípios a apostarem no poder de transformação da educação e do trabalho. E em qualquer lugar, investiremos no incentivo aos estudantes para que iniciem uma carreira profissional por meio de estágio e da aprendizagem.

Números tangíveis e reais. Mas ambiciosos e desafiadores. Tudo aquilo que a nossa equipe de trabalho ama, e que está no DNA do CIEE-RS.

Será um ano para fortalecer o Partiu Futuro Reconstrução, realizado em conjunto com governo do estado, que já impactou a vida de muitas comunidades e viverá sua consolidação daqui para frente. Uma das nossas lutas será para que a iniciativa se torne um programa de Estado, e não de uma gestão.

Um grande ano começa com grandes sonhos. E o papel do CIEE-RS é buscar a concretização de cada um deles. Trabalharemos para isso.





Marivaldo Tumelero

Presidente do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul