Tricofest da retomada chega aos últimos dias em Nova Petrópolis

“Fomos recompensados pela nossa coragem e determinação”, assim o coordenador-geral da Tricofest, Márcio André Kny, resume o sucesso do evento em 2024. A Tricofest de Nova Petrópolis estava prevista para começar no dia 10 de maio e finalizar em 16 de junho. A maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul colocou a coordenação e toda cadeia econômica do turismo em xeque. Foi preciso colocar a feira em compasso de espera. Uma espera para que, assim que possível, pudesse acontecer a Tricofest. E assim o foi.

A Tricofest da retomada foi construída a partir da perspectiva de que era preciso seguir a cadeia econômica ativa e essa era a melhor maneira de contribuir com o recomeço do Rio Grande do Sul. A Tricofest acabou marcada como o primeiro evento de grande porte a acontecer na região. “Os resultados são muito satisfatórios, tanto em presença de público como de vendas”, salienta Kny.

A Tricofest iniciou no dia 07 de junho e chega aos seus últimos dias em Nova Petrópolis nesse final de semana. Depois do encerramento no dia 14 a Tricofest migra imediatamente para a cidade vizinha de Picada Café, onde acontece de 19 de julho a 11 de agosto.

O sucesso da Tricofest é medido também pelo grau de satisfação de quem visita a feira. Oscar Henrique, 52 anos, jornalista, morador de Porto Alegre, esteve pela primeira vez fazendo suas compras na maior feira de malha tricot do sul do Brasil nesse final de semana. “Comprei mais de 10 peças que vou distribuir na família. Percebi que a qualidade das malhas é espetacular e é algo muito exclusivo daqui de Nova Petrópolis”, elogiou.



SOLIDÁRIO/SHOW

A Tricofest da retomada fez vários momentos solidários. Criou Pix para arrecadação, virou ponto de arrecadação de doações, lançou o slogan Aquecendo Vidas Unidos pelo Rio Grande e agora, no sábado, 13, fará um grande show solidário. A partir das 19h30min sobem ao palco do auditório do Centro de Eventos os comediantes do Polenta Comedy de Caxias do Sul.

Eles trazem a Nova Petrópolis um show inédito de Stand Up. O valor arrecadado com a venda de ingressos será direcionado imediatamente às vítimas das enchentes. Os ingressos estão à venda em Nova Petrópolis nas Lojas Mundi e Benoit a apenas R$ 20,00. Será possível adquirir também na noite. Os ingressos são limitados ao número de poltronas do auditório.

PROGRAMAÇÃO

Durante os três últimos dias em Nova Petrópolis também acontecem vários shows nos espaços gastronômicos da Tricofest, como tem sido em todos os dias.

• 12 de julho

Luana e Gabriel

• 13 de julho

Banda Típica Elite

Roger Siqueira

Luana e Gabriel

• 14 de julho

Banda Típica Tannenwald

Acústico F2

Luana e Gabriel



A Tricofest Nova Petrópolis é realizada pela Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, com patrocínio master de Sicredi Pioneira e patrocínio de Banrisul.

Serviço

III Tricofest Nova Petrópolis

• Até 14 de julho

• Sextas, sábados e domingos

• Das 10h às 19h

• Centro de Eventos de Nova Petrópolis

• Entrada e estacionamento gratuitos

• Pet friendly – Seu animal de estimação é bem-vindo