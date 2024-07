Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Confirmada a realização do Brasesul em março de 2025

Os prejuízos causados pelas enchentes de maio determinaram a suspensão do Brasesul 2024. O evento estava programado para ocorrer nos dias 08 e 09 de agosto, no centro de eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O Congresso reúne corretores de seguros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



Após reuniões com representantes do governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeitura de Porto Alegre, da Fraport e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a organização do Congresso deliberou as novas datas para os dias 20 e 21 de março de 2025 na Fiergs.



Conforme o presidente do Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Sul, André Thozeski, todo o projeto que estava organizado será entregue em março de 2025, quando o espaço da Fiergs já estará funcionando. Ele destacou que antes do anúncio ocorreram negociações com os patrocinadores e fornecedores, que compreenderam a situação imposta a partir das enchentes.



Para Thozeski, a retomada do Brasesul significa um sopro de vida. “O Rio Grande do Sul está se recuperando e o mercado de seguros mostrou mais uma vez sua importância, atendendo e agilizando o pagamento das indenizações dos segurados. O Congresso será um marco de reconstrução do mercado de seguros brasileiro”, afirmou.



Informações sobre o Brasesul podem ser obtidas através dos seguintes canais: Whats App (51 99973-4594); site ( www.brasesul.com.br ); facebook e instagram.

Fenacor sugere mudanças no seguro residencial





A Federação Nacional dos Corretores de Seguros enviou para a Superintendência de Seguros Privados um pleito de alteração normativa para tornar obrigatórias as coberturas de inundação e alagamento no seguro residencial. Atualmente essas coberturas são ofertadas de forma optativa nesse ramo.



O objetivo da proposta é aproximar as disposições do seguro residencial ao do seguro habitacional em relação aos itens de danos físicos, sem replicar outras coberturas ali inseridas, visando não encarecer sobremaneira o seguro residencial.

Presidente da CNseg destaca em Lisboa que Seguro Garantia pode ajudar governo a evitar obras paradas no Brasil

Dyogo Oliveira: “As seguradoras estão preparadas para atender a ampliação de seguros nas obras públicas” ALESSANDRO MENDES/ Divulgação/ JC







Durante sua participação no XII Fórum de Lisboa, em Portugal, no dia 26 de junho, o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, afirmou que as seguradoras brasileiras estão preparadas para atender a ampliação de seguros nas obras públicas aguardando apenas a regulamentação da Nova Lei de Licitação.



Oliveira destacou que o Seguro Garantia poderia solucionar 70% dos problemas financeiros e técnicos das empresas contratadas pelo governo. “A nova lei de licitações está trazendo inovação aos contratos e criando uma experiência de relacionamento do Estado com execução de obras públicas. Nada diferente do que se pratica em países desenvolvidos. As seguradoras só ofereceriam o seguro para obras com bons projetos e com todos os riscos avaliados”.



Sob o tema “Concessões e Serviços Delegados”, o presidente da CNseg participou do painel ao lado de Afrânio Vilela, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Benjamin Zymler, Ministro do Tribunal de Contas da União; Leandro Marin, da AEGEA Saneamento e Rafael Carneiro, Advogado.