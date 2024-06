Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Pedidos de indenizações de seguros após as enchentes chegam próximos de R$ 4 bilhões no Rio Grande do Sul

As seguradoras receberam até o dia 18 de junho 48.870 pedidos de indenizações de seguros no Rio Grande do Sul em função das enchentes. Em valores, as indenizações chegam na faixa de R$ 3.885 bilhões, representando um crescimento de 132% na comparação com os números do primeiro levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, divulgado no dia 24 de maio. Na ocasião, foram registrados 23.441 pedidos e a estimativa das indenizações em R$ 1.673 bilhões.

Ocorreram acréscimos em diversos ramos. O maior ficou com o seguro agrícola, com 2.215 pedidos, representando um crescimento de 284%, na comparação com o levantamento de 18 de maio, quando foram registrados 993 pedidos.

De acordo com a ordem do apontamento, estes foram os números registrados até 18 de junho: seguro auto (19.067 pedidos e R$ 1,277 bilhões em indenizações); seguro residencial/habitacional (22.673 pedidos e R$ 524 milhões em indenizações); seguro agrícola (2.215 pedidos e R$ 181 milhões em indenizações); grandes riscos (599 pedidos e R$ R$ 1.322 bilhão em indenizações) e outros ramos (4.316 pedidos e R$ 580 milhões em indenizações).

Conforme o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, a tendência é de que os números continuem crescendo nos próximos dias. Ressaltou que as seguradoras têm condições de arcar com as indenizações e estão oferecendo aos clientes um atendimento agilizado visando facilitar o pagamento das verbas previstas nas apólices. Dyogo disse que um novo balanço será divulgado dentro de 30 dias.

Apesar do processo ainda não estar concluído, Dyogo Oliveira afirmou que não possui dúvida de que este será o evento de maior impacto do mercado segurador brasileiro.

Em relação ao seguro catástrofe, o presidente da CNseg compreende que o evento no Rio Grande do Sul vai colaborar para o reforço do debate da proposta no Congresso Nacional. O dirigente ressaltou que já existe no Parlamento uma percepção positiva da iniciativa sobre a criação deste seguro. “A importância deste tipo de seguro é do seu caráter social e de atendimento a uma população vulnerável que não teria condições de contratar um seguro residencial”, concluiu.



