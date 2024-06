IA nas empresas: a transformação do futuro do trabalho

Observando o mercado de trabalho atual, não há mais barreiras entre o que uma empresa experimenta internamente e o mundo exterior. A disseminação dos celulares no ambiente profissional já transformou diversas dinâmicas. Muitas decisões cruciais são tomadas em grupos de mensagens. Você provavelmente já passou por isso.

Se os colaboradores usam inteligência artificial fora da empresa, é muito provável que também a utilizem dentro dela. Alguém, em algum lugar, está utilizando.

Empresas com mais recursos conseguem oferecer um bom treinamento, trazer dados e implementar avanços de forma ágil. No entanto, essa não é a realidade de muitos empreendedores. Nesses casos, existem alternativas como criar um guia com o passo a passo para o uso de IA e disseminar esse conhecimento entre os colaboradores. Outra estratégia é aproveitar recursos gratuitos como podcasts e vídeos sobre o tema e compartilhá-los com a equipe.



Empresas devem estar atentas à conscientização e educação de colaboradores para o uso da IA no trabalho.



A Gestora de Pessoas e Cultura do CIEE-RS, Andréa Armellini, salienta a importância de conscientizar os colaboradores para o bom uso da tecnologia. "A inteligência artificial por si só não é boa nem ruim; é a forma como a utilizamos que define se vai nos ajudar. Por exemplo, existem ferramentas de IA que, durante uma reunião, registram os principais pontos da discussão, permitindo que as pessoas utilizem o tempo para prestar atenção umas nas outras, em vez de anotar. Em processos seletivos, a IA pode ajudar na análise de pré-requisitos, proporcionando mais tempo de qualidade com o candidato”, pontua.

A gestora também destaca que, com o avanço dessas ferramentas, é cada vez mais importante fomentar a criatividade, o pensamento crítico e a interpretação de dados e textos. "Quanto mais automatizamos algumas funções e quanto mais conseguimos que as IAs nos ajudem, mais precisamos de pessoas com habilidades humanas desenvolvidas", conclui Andréa.

CIEE-RS