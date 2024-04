CIEE-RS investe em tecnologia para aproximar empresas, escolas e estagiários

Muito mudou desde a entrada em vigor da Lei 11.788/2008, a chamada Lei do Estágio. Mudaram relações de trabalho, objetivos e expectativas dos estudantes e empresas, rotinas e metodologias nas escolas, sem contar as grandes transformações digitais.

Para acompanhar os novos tempos e garantir que os jovens tenham acesso a essa importante etapa da formação profissional e pessoal, o CIEE-RS aprimora continuamente processos e ferramentas. Os investimentos em evolução tecnológica, por exemplo, dão maior agilidade desde a seleção até a contratação e o pagamento dos jovens. Uma grande entrega foi a ferramenta Conjuntos, que facilita a procura por vagas, por parte dos estudantes, e por estagiários, por parte das companhias.

Através da Conjuntos é possível pesquisar vagas e candidatos disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Além disso, um teste gamificado de perfil comportamental exibe para os jovens as melhores oportunidades, e para as empresas os candidatos com a qualificação que buscam. É o “deu match!” dos estágios.

"Essa ferramenta desenvolve todo o processo desde o cadastramento do jovem, sua avaliação de habilidades e localização das vagas, tornando mais rápida e eficiente a relação entre estagiários e empresas", destaca Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.

O CIEE-RS contribui para incentivar a permanência do estudante na escola, promovendo transformação social.

A instituição também aproxima empresas e escolas. "Atuamos com as empresas para o desenvolvimento e bem estar desses jovens, principalmente os mais vulneráveis. E ao mesmo tempo contribuímos para incentivar a permanência deles na escola, promovendo a transformação social que é benéfica para todos", acrescenta Lucas.

Entre as ações estão oficinas gratuitas de capacitação voltadas à compreensão do mercado de trabalho, educação financeira e preparação do currículo.

Conheça a Conjuntos acessando o site (cieers.org.br/conjuntos) e saiba como sua empresa ou escola pode ser parceira em cieergs.org.br.

