CIEE-RS: mais de 15 anos celebrando a arte do teatro

A próxima quarta-feira (27) é celebrada como o Dia Mundial do Teatro. Uma data para comemorar e valorizar essa arte universal e presente ao longo de muitos séculos na nossa história. Há mais de 15 anos, essa expressão artística faz parte do CIEE-RS, que conta em Porto Alegre com o Teatro CIEE-RS Banrisul.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e oportunidades para todos, o CIEE-RS acredita no papel da cultura para a transformação social. E o teatro vai além do entretenimento, promovendo inclusão e acesso à arte, além de apoiar a formação de artistas locais e enriquecer a comunidade.

Essas são contribuições que o Teatro CIEE-RS Banrisul tem trazido ao Estado desde sua inauguração, em 2008. O espaço tem capacidade para 435 espectadores, atendendo a todos os requisitos de acessibilidade.



As empresas podem ser agentes de mudança na construção de um legado cultural duradouro e de novas perspectivas profissionais para os jovens.



Desde a retomada dos eventos no pós-pandemia, o Teatro tem sido palco de diversas produções como as peças "Adolescer" e "Terapia de Casal". Além de espetáculos teatrais, o local recebe atrações de dança, música, ilusionismo e folclore, bem como oficinas de teatro.

O Teatro também tem uma estrutura completa para receber eventos empresariais e formaturas, como salas e espaços moduláveis, estrutura multimídia completa e espaço para exposições.

"As empresas podem ser agentes de mudança na construção de um legado cultural duradouro e de novas perspectivas profissionais para os jovens. Isso passa, também, pelo fomento à arte em todas as suas expressões, o qual o CIEE-RS tem sido um grande catalisador desde a inauguração do nosso Teatro", celebra Paulinho Beccon, coordenador do Teatro CIEE-RS Banrisul.

Venha celebrar conosco essa arte no dia 7 de abril, com mais uma apresentação da peça Adolescer. Em cena, 12 artistas dão vida a pais, mães, avós, professores e adolescentes, abordando temas relevantes na vida dos jovens, como saúde mental, ansiedade e o uso das redes sociais. Os ingressos estão à venda em blueticket.com.br.

O Teatro CIEE-RS Banrisul fica na Rua Dom Pedro II, 861, e conta com estacionamento e cafeteria no local. Acesse teatrocieers.com.br e saiba mais sobre a programação e a estrutura.