Existe o tempo certo para tudo na vida. Falo sobre o tempo para entrar ou sair de cena; calar ou falar; colocar ou retirar da pauta; ultrapassar ou cravar o pé no freio. Os craques têm convicção que o timing está diretamente relacionado a duas situações:

1. Oportunidades que o contexto oferece;

2. Níveis de autoconfiança e qualificação.

Reconhecimento e sucesso são bônus exclusivos dos incansáveis, que vão além, na busca do conhecimento e de profissionais que reforcem o brilho do time. Procrastinar é o ponto comum dos indecisos, enquanto a energia da ação representa a característica transversal a todos os vencedores. Geraldo Vandré, em 1970, emocionou milhões de brasileiros ao cantar "Quem sabe faz a hora, não espera acontecer". Uma letra maravilhosa, que até hoje desperta o sentimento de construção do futuro que os brasileiros esperam e merecem.

No universo musical, atropelar as notas revela ansiedade, enquanto a lentidão é a quebra do ritmo. A inteligência se revela nos detalhes que compõem o movimento: não basta silenciar, é necessário abordar a realidade de frente. A correnteza dos novos tempos nos pede voz, presença, exigindo posicionamentos claros - sem, com isso, renunciar a elegância, respeito e firmeza.

Agir é melhor do que esperar pela perfeição. "Desapegar", "desconstruir", "repensar" são infinitos particulares a serem praticados de acordo com as circunstâncias. Não se faz ambrosia sem quebrar os ovos. Quando você toma a real consciência da situação, consegue perceber que tudo tem prazo, inclusive o próprio timing das coisas. Independente do ambiente - político, profissional, empresarial ou institucional -, não existe possibilidade de estender o passado para o futuro.

1. O Brasil vive uma preocupante inflexão política, que, certamente, não será indolor. O candidato à sucessão que souber, ao longo de 2025, identificar o timing para se fazer visível e confiável, através de propostas consistentes que componham alternativas para mitigar as desigualdades e acelerar o desenvolvimento, terá maiores chances de sair com a faixa presidencial.

2. No ambiente dos negócios, reconhecer o timing e se antecipar à exaustão do modelo atual de negócios (ponto A), capacitando a organização para chegar harmoniosamente às novas "janelas de oportunidade" (ponto B), oportunizará o bônus de vir a ser o novo destino dos compradores.

3. O segmento institucional - sindicatos, empresas privatizadas e concessicionárias - deverá assumir o gerúndio nas suas narrativas, destacando seu valor em transformar o passivo que recebeu versus o que está fazendo de bom, sublinhando que ainda ficará muito melhor.

A verdade e a transparência são armas essenciais no "bom combate", estamos preparados enquanto sociedade para diálogos francos e honestas. As recentes eleições municipais comprovam nosso amadurecimento para distinguir a verdade das fake news. Não há tempo para aguardar o momento certo, a hora é agora, e ponto final. Quem não subir no barco perderá o timing. Não espere: just do it. Como diz o velho ditado: o cavalo não passa encilhado duas vezes.