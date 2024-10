Violência política chama a atenção no Brasil

Na última semana para a eleição do segundo turno, as pesquisas eleitorais apontam cenário acirrado em mais da metade das capitais. O que assusta é a violência política que ainda persiste no País. Já a campanha eleitoral em Porto Alegre, disputada por Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), apesar de ter subido o tom no segundo turno, está sendo conduzida de forma diplomática e respeitosa, sem agressões entre os candidatos. O debate de ideias é feito de maneira civilizada. Um ambiente assim pode contribuir para que os eleitores se concentrem nas propostas e soluções para a cidade, em vez de serem distraídos por conflitos desnecessários.

Pedidos de segurança

Os pedidos de segurança de candidatos, principalmente em municípios menores, indicam uma nova onda de violência, com candidatos, inclusive feridos a bala. O Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo levanta a suspeita de envolvimento de vereadores e agentes públicos com lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), que vem se infiltrando em várias instituições brasileiras.

MDB mantém liderança

Entre os candidatos que lideram as pesquisas, três são do MDB, que pode levar a disputa em São Paulo, Porto Alegre e Belém. Já o nome do PSD lidera em Belo Horizonte, enquanto PL, União Brasil e PP aparecem na frente, respectivamente, em Aracaju, Goiânia e João Pessoa.

Empate técnico

Até o final de semana, em oito das 15 cidades que disputam o segundo turno, os candidatos estão empatados, segundo levantamentos divulgados pela Quaest. Em duas delas, Belo Horizonte e Goiânia, as pesquisas indicam uma provável virada, enquanto em outras cinco os que venceram no primeiro turno lideram no segundo.

Belo Horizonte e Goiânia

Em Belo Horizonte e em Goiânia, a Quaest aponta que a virada pode ser efetivada. Na capital de Minas, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) ficou em 2º lugar no primeiro turno, com 26%; atrás de Bruno Engler (PL), com 34%. Já na pesquisa divulgada na última quarta-feira, Noman aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno, à frente de Engler, que tem 37%. A margem de erro é de 3 pontos.

São Paulo, Porto Alegre e Belém

Em São Paulo, Porto Alegre e Belém, o MDB se sustenta na liderança. Em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) tem 45%, contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL). Na capital Gaúcha, Sebastião Melo (MDB) aparece com 52% contra 30% de Maria do Rosário (PT). Em Belém, Igor Normando (MDB) tem 51%, ante 33% do Delegado Eder Mauro (PL).