O desempenho do PDT nas eleições municipais de 2024 mantém sua relevância no cenário político brasileiro em diversas regiões do País. O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto), vice-presidente nacional do PDT na Região Sul, avaliou, para a coluna Repórter Brasília, os resultados obtidos pelo partido no pleito municipal de outubro. "O PDT segurou o terceiro lugar na representação municipalista no Rio Grande do Sul, com 50 municípios, 50 prefeitos e 54 vices", quantificou o parlamentar.

Alianças estratégicas

O PDT tem apostado em alianças estratégicas com outras siglas para fortalecer sua presença em disputas locais e construir bases para futuros pleitos, incluindo as eleições de 2026.

Eleições municipais

Na visão de Pompeo de Mattos, "a eleição de 2024, foi por campo, não é a direita, é o campo da direita que avançou, que é o PP. O PL cresceu, mas no campo da esquerda, quem resistiu foi o PDT do Rio Grande do Sul. Nos mantivemos, seguramos o terceiro lugar, só estamos atrás do PP e do MDB. Isso garante ao PDT a presidência da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS), que é importante. Seguramos uma base de quase 600 vereadores, e isso nos dá uma boa performance também" salientou o parlamentar.

Base forte

Para Pompeo de Mattos, "a conquista nas eleições municipais mostra que o PDT tem uma base forte, e precisamos fazer essa base funcionar para 2026, o que não aconteceu em 2024; a nossa base não funcionou em 2024", disse. O parlamentar considera que o partido tem como meta voltar a eleger sete deputados federais na próxima eleição.

Crescimento do PSD

Questionado sobre o crescimento do PSD nas eleições municipais em todo o País, Pompeo de Mattos avalia que "o presidente do PSD, Gilberto Kassab, surfa na onda da direita, porque na eleição municipal ele é da direita, e no governo ele é da esquerda. Ele surfa, porque a maior estrutura fora o PT no governo é do Kassab".

Puxadinho do PT

Pompeo de Mattos pontuou: "o PDT é acusado de ser 'puxadinho do PT', tem um ministro nos ministérios que é longe de ser de ponta. O PSD tem três pontas e surfa na direita, e consegue essa situação de camaleão", comentou o parlamentar.

Enfrentamento Lula e Bolsonaro

Na avaliação de Pompeo de Mattos, "no segundo turno haverá o enfrentamento Lula e Bolsonaro, vai ser isso. E aí eu acho que, nem diria Lula e Bolsonaro, eu diria direita e esquerda, e quem vai levar vantagem nesse momento é a direita, onde estiver, porque o PT tem poucas prefeituras e porque a direita leva o centro junto".