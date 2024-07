CPI das Apostas Esportivas

O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge kajuru (PSB-GO), e o vice-presidente, senador Eduardo Girão (Novo-CE), querem ouvir, na volta do recesso parlamentar, em agosto, o depoimento do jogador Lucas Paquetá, do time inglês West Ham e da Seleção Brasileira.

Má conduta

Os parlamentares apuram denúncias de suspeitas de manipulação de jogos de futebol ligados a ganhos com apostas esportivas. O jogador teria sido denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (a FA, ou The Football Association, na sigla em inglês) por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League. A CPI deve ser prorrogada pelo menos até dezembro para análise de novos documentos de posse dos senadores. Por se tratar de convite, o jogador não é obrigado a comparecer.

Jovens do campo

O deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) quer que jovens do campo sejam incluídos como fornecedores de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O parlamentar argumenta que a evasão de jovens do meio rural coloca em risco o futuro da produção.

Educação Ambiental

A lei que muda a política nacional de educação ambiental já foi sancionada pelo presidente da República, e modifica a Política Nacional de Educação Ambiental. O texto sancionado é a versão proposta pela Comissão de Educação da Câmara ao Projeto de Lei (PL 1733/15), do deputado Luciano Ducci (PSB-PR).

Conscientizar estudantes

A relatora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Tabata Amaral (PSB-SP) destacou a importância de conscientizar os estudantes sobre a causa ambiental. "O que esse projeto traz são algumas adaptações à nossa Política Nacional de Educação Ambiental, sobretudo para que a gente possa dar conta de preparar nossos estudantes, nossos jovens, para lidarem com as mudanças climáticas", defendeu a congressista.

Ações em socorro do Rio Grande

A deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania) voltou a cobrar do governo federal, as ações prometidas em socorro ao RS. A congressista lembra que mais de 20% da população foi impactada pelas enchentes, e que o estado deve perder mais de 10 bilhões de reais em arrecadação.

Bolsa Família

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados, aprovou projeto (PL 82/24) para tentar acabar com a fila de espera no programa Bolsa Família.