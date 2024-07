Aposentadoria para caminhoneiros avança na Câmara

Avança na Câmara projeto de lei que prevê aposentadoria especial para caminhoneiros, que podem ganhar um regime especial, como prevê projeto de lei já aprovado na Comissão de Viação e Transportes da casa. A proposta estabelece aposentadoria especial para caminhoneiros, profissionais autônomos ou registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Vida em risco todos os dias

O relator, deputado Neto Carletto (PP-BA), aprovou a proposta. Ele afirmou que é um passo importante para melhorar a qualidade de vida da categoria. "Esse projeto de lei vai garantir um benefício que é de direito desses trabalhadores que colocam as suas vidas em risco todos os dias. São pessoas que trabalham em ambientes precários, sem segurança, expostos a agentes prejudiciais para a saúde, e não recebem o cuidado necessário. Temos que pensar em outras ações para melhorar as condições de trabalho dos caminhoneiros", assinalou o relator.

Comissão de Previdência

O projeto que estabelece uma aposentadoria especial para os caminhoneiros será avaliado pela comissão que cuida de assuntos ligados à Previdência e à Assistência Social, após o recesso parlamentar

Universidade Pública na Serra

O anúncio feito pelo governo de criar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Serra foi elogiado, na tribuna, pela deputada federal gaúcha Denise Pessôa (PT, foto). Na opinião da petista, "a presença de uma universidade pública, gratuita e de qualidade tem o potencial de melhorar o ensino básico e a economia regional".

Educação mais acessível

Denise Pessôa também acredita que "a universidade torna a educação superior mais acessível para a juventude, especialmente para os filhos dos trabalhadores das cidades da Serra". Com isso, a parlamentar afirma que o Rio Grande do Sul terá maior pluralidade de opiniões e uma maior construção de conhecimento.

Uma luta antiga

A congressista lembra que "é uma luta antiga. Há mais de 40 anos que o pessoal se mobiliza. Naquela região da Serra, temos 11% da população gaúcha, a gente tem 11% do PIB do Rio Grande do Sul, e, no entanto, é a única região do Estado que não tinha ainda uma universidade federal", disse a parlamentar.

Aulas já em 2025

Denise Pessôa afirmou que toda a população comemora, e a perspectiva é que já comece a ter aulas em 2025. "A gente vai definir ainda o local e os cursos de forma participativa com audiências públicas, mas a ideia é começar com seis cursos, e que inicie com mais de 2 mil estudantes".

Real digital

O coordenador do programa Drex, no Banco Central, Fábio Araújo, afirmou que ainda não há prazo para o "real digital" chegar para a população. O Drex teve a segunda fase iniciada, abrindo uma chamada pública para a entrada de novos consórcios da iniciativa privada que desejem participar do projeto. A futura moeda online brasileira deve estar à disposição do mercado para toda a população entre 2025 e 2026.

Venda de carro segura

Um exemplo prático, explicado por Fábio Araújo: "é na compra e venda de carros de particulares. Hoje você compra um veículo e fica na expectativa sobre se o vendedor vai transferir o veículo ou não. Na tecnologia do Drex isso pode ser substituído por um código".