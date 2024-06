Deputado aponta lucros com 'vacinas ineficazes'

Crítico da vacinação obrigatória, o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) afirma "que é inútil a vacinação infantil contra uma nova variante da Covid-19". Ele critica as ações tomadas durante a pandemia, alegando que "as autoridades americanas agora admitem a ineficiência e a falta de base científica sólida para as decisões tomadas à época".

Miocardites e pericardites

Osmar Terra (foto), que é médico, ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, e ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), disse ao Repórter Brasília, que "os imunizantes podem causar miocardites e pericardites". Para ele, "o combate à pandemia foi conduzido por autoridades ligadas à esquerda, que enganaram a população para garantir lucros aos laboratórios".

Variante que 'não existe mais'

"Procurei na pesquisa de genômica da Fiocruz, que mapeia as variantes circulantes, e a XBB não existe mais desde janeiro. Estão obrigando, agora, em junho, as crianças a se vacinarem contra uma variante do vírus que não existe mais", afirmou Osmar Terra.

Quem ganha é o laboratório

Na opinião do parlamentar do MDB, "quem está ganhando com isso é o laboratório, não há ganho para a saúde pública". O deputado cobra explicações do Ministério da Saúde também sobre o sumiço da vacina AstraZeneca. "Cadê a AstraZeneca? Cadê a Janssen? Onde estão? A Coronavac, ninguém mais fala. Agora é só a vacina da Pfizer. E uma das porta-vozes da Fiocruz é do birô da Pfizer. Uma pessoa famosa aí, que fala sempre que tem que vacinar todo mundo, que é um absurdo que os negacionistas não querem...".

Vacinação inútil

De acordo com o deputado, "tivemos uma vacinação inútil. E o que prevaleceu, o que fez a pandemia reduzir foi a imunidade natural".

Debate na Câmara

Osmar Terra quer uma avaliação urgente, um grande debate na Câmara, para avaliar o que aconteceu. "Deixaram as crianças dois anos sem aulas."

Ninguém mostra evidências

Na opinião de Osmar Terra, "é assim que estamos conduzindo a saúde no mundo e no Brasil. Ninguém discute, ninguém mostra evidências... Fomos enganados, a população foi enganada, e só deu dinheiro para o laboratório", concluiu.

'Assassinato' de bebês

Para o deputado federal gaúcho Maurício Marcon (Podemos), hoje, o projeto mais importante a ser discutido é a urgência do 1904, que impede qualquer tipo de morte de um bebê após a 22ª semana. "É um projeto essencial, não existe civilidade quando o próprio povo assassina seus bebês". O parlamentar acentua que, "é a favor que isso seja proibido em qualquer espaço de tempo".

Crítica ao Supremo

Maurício Marcon critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que decidiu liberar o aborto após a 22ª semana. "É uma decisão usurpando os poderes do Parlamento. Quem faz leis neste País é o Congresso", disparou.