Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 14 de Maio de 2026 às 17:30

Novas regras para construção em Porto Alegre valerão a partir do fim do ano

Parte do novo Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá alturas e zoneamento das atividades

Parte do novo Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá alturas e zoneamento das atividades

Bruna Suptitz/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
As novas regras para a construção civil em Porto Alegre, que mudam com a aprovação do projeto da prefeitura que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo, passarão a valer provavelmente a partir de dezembro de 2026. Isso porque há prazos a serem cumpridos antes de as medidas entrarem em vigor, o que deve se estender até o fim deste ano.

Notícias relacionadas