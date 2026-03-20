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Bruna Suptitz

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Publicada em 20 de Março de 2026 às 12:01

Dia Mundial da Água terá ato de municipários em Porto Alregre

Concentração será na Praça do Aeromóvel, em frente a Usina do Gasômetro

Concentração será na Praça do Aeromóvel, em frente a Usina do Gasômetro

CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC
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No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) e a Frente em Defesa da Água e do Dmae Público e Estatal mobilizam uma manifestação para defender a manutenção dos serviços de água e saneamento da Capital sob controle público. Em 2025, a Câmara Municipal aprovou a concessão dos serviços para a iniciativa privada, e a expectativa do governo é realizar o leilão até o fim deste ano.

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