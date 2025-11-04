Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 21:09

Presidente da Câmara diz que Plano Diretor de Porto Alegre vai à votação dia 8 de dezembro

Audiência Pública do projeto o Plano Diretor Urbano Sustentável; à direita, vereadora Nádia Gehard

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação/JC
O projeto do novo Plano Diretor de Porto Alegre vai à votação a partir do dia 8 de dezembro - a definição da data foi dita pela presidente do Legislativo, vereadora Nádia Gerhard (PL), na audiência pública que está debatendo a proposta na noite desta terça-feira, 4 de novembro. Ainda segundo Nádia, a votação seguirá pelo tempo necessário - ela já admitiu convocar sessões extraordinárias no fim do ano para vencer a pauta.
Além do projeto que institui o Plano Diretor Urbano Sustentável, será apreciada também a proposta que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo.
As proposições anteriores, que resultaram no Plano Diretor de 1999 e sua revisão, votada em 2009, tramitaram por dois anos no Legislativo antes de serem votados. Caso a presidência da Câmara consiga conduzir a votação na data proposta, terão sido três meses de tramitação.

