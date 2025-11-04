Projeto da prefeitura de Porto Alegre revoga Planos Diretores de 1999 e 2010

nº 19/2025 Plano Diretor Urbano Sustentável de Porto Alegre, revoga os planos diretores de 1999 e 2010. Estes dois são leis de elaboração e revisão geral. A medida prevista na proposta em tramitação configura que o documento a ser apreciado na Câmara Municipal não é mais uma revisão, como defendido inicialmente, e sim a elaboração de um novo Plano Diretor. O projeto de lei complementar, que institui o. Estes dois são leis de elaboração e revisão geral. A medida prevista na proposta em tramitação configura que o documento a ser apreciado na Câmara Municipal não é mais uma revisão, como defendido inicialmente, e sim a elaboração de um novo Plano Diretor.

durante a audiência pública Essa interpretação já havia aparecido em outros momentos, como em apresentações da prefeitura, mas enfrentava resistência do prefeito Sebastião Melo (MDB). Em agosto,realizada pela prefeitura, Melo disse ser "um desentendimento por parte da sociedade" e que "pode ser dito novo Plano Diretor no sentido amplo, mas na verdade é uma revisão".

Naquele momento, quando o trâmite ainda estava com o Executivo, uma nota técnica do Ministério Público apontava que uma única audiência pública não seria suficiente para o debate proposto, "porque o Poder Executivo estará apresentando à sociedade local um novo plano diretor, e não apenas um projeto de revisão do plano em vigor".