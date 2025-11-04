Novo Plano Diretor de Porto Alegre revoga leis do Centro, 4º Distrito e mudanças na Fazenda do Arado

O projeto do novo Plano Diretor de Porto Alegre revoga as Leis Complementares (LC) nº 930/2021, que Institui o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre, LC nº 935/2022, que define o parcelamento do solo do empreendimento Fazenda Arado Velho, e LC nº 960/2022, Institui o Programa +4D de Regeneração Urbana do 4º Distrito de Porto Alegre

Sancionadas entre 2021 e 2022, no início do primeiro mandato do prefeito Sebastião Melo (MDB), as propostas de planos diretores específicos do Centro e do 4º Distrito foram tratadas como prioritárias num momento de retomada pós-pandemia de Covid-19, apostando no incentivo urbanístico e fiscal ao setor da construção civil para investir nestas áreas. Em 2024, as duas regiões estiveram entre as mais afetadas pela enchente na Capital.

Já a lei que alterou parâmetro urbanístico no Extremo Sul, na área da antiga Fazenda do Arado, está na pauta do Executivo desde o início dos anos 2000 e figura entre os projetos mais polêmicos do primeiro mandato de Melo. O parcelamento do solo para área com 428 hectares autoriza a incorporação, urbanização e construção de condomínios residenciais no local.