Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 14:14

Edital para arquitetos e urbanistas integrarem equipes do SUS em Porto Alegre recebe inscrições até 7 de novembro

Grupo Hospitalar Conceição / Divulgação / JC
Vão até o dia 7 de novembro as inscrições para participar do edital lançado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) para o programa ATHIS Casa Saudável, uma parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A iniciativa integra arquitetos às equipes de Atenção Primária à Saúde do SUS.
O projeto busca unir a prática arquitetônica e o cuidado em saúde em territórios de vulnerabilidade social. Podem participar do edital entidades associativas de profissionais com arquiteto(a) e urbanista em sua diretoria para executar ações do programa em Porto Alegre.
As entidades selecionadas irão atuar diretamente com as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) vinculadas ao GHC, elaborando diagnósticos de habitabilidade e orientações técnicas para a melhoria das condições das moradias. A parceria é financiada com recursos do CAU/RS, totalizando R$ 235.959,00 destinados à execução do projeto.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail (supervisao.parcerias@caurs.gov.br). Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no Portal da Transparência do CAU/RS.

