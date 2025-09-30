GHC terá arquitetos e urbanistas nas equipes de Saúde da Família em Porto Alegre a partir de 2026

arquitetos e urbanistas, que passarão a integrar equipes da Estratégia de Saúde da Família para atender domicílios localizados em bairros de Porto Alegre cobertos pela instituição. Por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) será desenvolvido um piloto do Programa ATHIS Casa Saudável – a sigla faz referência à assistência técnica para habitação de interesse social, que é lei federal desde 2008 Famílias acompanhadas pelas unidades de Atenção Primária à Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) terão acesso ao trabalho de, quepara atender domicílios localizados em bairros de Porto Alegre cobertos pela instituição. Por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) será desenvolvido um piloto do– a sigla faz referência à assistência técnica para habitação de interesse social, que é. As informações são do CAU/RS e do GHC.

O papel dos arquitetos e urbanistas será de orientação profissional com foco em promover melhorias habitacionais que impactam diretamente na saúde e na qualidade de vida de famílias com renda mensal de até três salários mínimos atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os profissionais realizarão diagnósticos das condições de habitabilidade das residências atendidas, identificando problemas que provoquem riscos à saúde da casa e dos moradores. Com base nos diagnósticos, serão fornecidas orientações técnicas voltadas à melhoria das condições de moradia, abrangendo aspectos como ventilação, iluminação e acessibilidade.

“Saúde não é apenas a ausência de doença, também é moradia digna com acessibilidade e sem problemas que possam favorecer o adoecimento, como umidade e falta de circulação de ar”, destacou o diretor de Atenção à Saúde do GHC, Luís Antônio Benvegnú, no ato de assinatura do acordo, realizado no dia 22 de setembro na sede do hospital. Também esteve presente Andréa Hamilton Ilha, Presidente do CAU/RS, que celebrou: “estamos muito felizes com essa parceria, principalmente por poder levar o trabalho de arquitetos e urbanistas para dentro das Equipes Multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde, alcançando diretamente as famílias”.

A contratação de quatro arquitetos e urbanistas para integrar as Equipes Multiprofissionais da Estratégia de Saúde da Família do GHC se dará por meio de edital público de seleção, com recursos do CAU/RS. Todo o trabalho será oferecido de forma gratuita às famílias atendidas. “Essa parceria marca o início de um projeto piloto voltado ao desenvolvimento de serviços de melhorias habitacionais, por meio da estrutura do SUS. Arquitetos e urbanistas atuarão para qualificar as moradias e contribuir para o tratamento preventivo da saúde da população”, destacou Paulo Soares, Chefe de Gabinete do CAU/RS. A partir de março de 2026, quatro profissionais de arquitetura e urbanismo vão atuar lado a lado com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais no território.