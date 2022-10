Assim como outras 30 cidades gaúchas, a capital Porto Alegre também integrará o programa Nenhuma casa sem banheiro, parceria do governo do Estado com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS) e os municípios que aderirem à iniciativa. A assinatura foi na quinta-feira, dia 6, e o trabalho iniciará com a definição das áreas e dos beneficiários que serão contemplados pelo programa.