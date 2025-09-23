Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 19:21

Projeto para concessão do Dmae ‘está pronto para votar’, diz Melo

Coleta e tratamento de água e drenagem permaneceriam públicos, demais atribuições seriam da iniciativa privada

Coleta e tratamento de água e drenagem permaneceriam públicos, demais atribuições seriam da iniciativa privada

ANDRESSA PUFAL/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
Passados os 90 dias que a Lei Orgânica pede para tramitação de projetos com impacto ambiental e realizadas as 17 audiências públicas previstas pela Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto de lei que prevê a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) “está pronto para votar”, disse nesta segunda-feira o prefeito Sebastião Melo (MDB).
Passados os 90 dias que a Lei Orgânica pede para tramitação de projetos com impacto ambiental e realizadas as 17 audiências públicas previstas pela Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto de lei que prevê a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) “está pronto para votar”, disse nesta segunda-feira o prefeito Sebastião Melo (MDB).
O governo está articulando com o Legislativo para colocar o texto em votação, mas o prefeito não quis apontar uma data, já que “o tempo de votação é o tempo que a Câmara entende”.
Na viagem que fez a Brasília na semana passada, o prefeito conversou com Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES – o órgão é responsável pelo estudo e modelagem da concessão parcial dos serviços de saneamento. O material passará por uma reavaliação após ser apreciado pelo Legislativo – a prefeitura conta com a aprovação.

Notícias relacionadas