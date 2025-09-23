Projeto para concessão do Dmae ‘está pronto para votar’, diz Melo

projeto de lei que prevê a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) Passados os 90 dias que a Lei Orgânica pede para tramitação de projetos com impacto ambiental e realizadas as 17 audiências públicas previstas pela Câmara Municipal de Porto Alegre, o“está pronto para votar”, disse nesta segunda-feira o prefeito Sebastião Melo (MDB).

O governo está articulando com o Legislativo para colocar o texto em votação, mas o prefeito não quis apontar uma data, já que “o tempo de votação é o tempo que a Câmara entende”.