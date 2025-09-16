Evento convida porto-alegrenses a se aproximarem da Zona Rural

A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024 inundou e causou estragos em diversas propriedades agrícolas de Porto Alegre. A tragédia mobilizou a população da região, principalmente mulheres, que criaram ainda no ano passado o Comitê de Mulheres Rurais. O Comitê, em parceria com o projeto Caminhos Rurais de Porto Alegre, realiza o “Festival Primavera Rural: Caminhos e Sabores do Campo”.

Serão 14 propriedades e mais de 60 famílias agricultoras do Extremo Sul participando da primeira edição do evento, entre os dias 26 e 28 de setembro, com o objetivo de aproximar a cidade do campo e impulsionar a retomada econômica das famílias que ainda tentam se recuperar das enchentes. A liderança feminina do evento reflete o cenário encontrado nas propriedades, já que cerca de 70% são lideradas por mulheres, informa a organização.

“Nos unimos no período da enchente, falávamos ‘não podemos ficar parados aqui esperando’. Nós também fomos atingidos. Algumas propriedades perderam toda a sua produção e ainda estamos nos reconstruindo”, conta Noara Tubino, Coordenadora do Festival Primavera Rural e proprietária do Sítio Canto Rural.

A programação apresenta sete novas rotas temáticas para diferentes perfis de visitantes. Entre as atividades, estão trilhas ecológicas, oficinas de agroecologia, turismo equestre, vivências rurais, teatro infantil, gastronomia regional, yoga ao ar livre, feira de produtos locais e shows. Algumas serão pagas e outras com entrada gratuita.

Para Ricardo Carneiro da Fontoura, do Haras Cambará, o festival é uma oportunidade de aproximar quem vive em Porto Alegre do lugar onde são produzidos muitos dos alimentos consumidos na cidade: frutas, hortaliças, mel, ovos, soja, milho, feijão, noz pecã… Estes e tantos outros alimentos são vendidos nas feiras de orgânicos e de produtores rurais, além de compor o programa de alimentação escolar do município. “É importante que as pessoas venham aqui ver como é plantada a alface, a couve-flor, como é colher uma fruta no pé”, convida.

Durante o festival, haverá feiras nas propriedades participantes e, no domingo, uma grande feira coletiva de encerramento, reunindo todos os produtores. Para participar das atividades, é necessário realizar agendamento prévio, com ingressos disponíveis no site caminhosrurais.com.br

Serviço



Festival Primavera Rural: Caminhos e Sabores do Campo

Data: 26 a 28 de setembro de 2025

Caminhos Rurais Local: Zona Rural de Porto Alegre –

acesse aqui Mapa das propriedades participantes: