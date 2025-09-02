Justiça pede análise, em processo do Plano Diretor de Porto Alegre, se ação civil pública questionar projetos de lei

No mesmo processo movido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo contra a prefeitura de Porto Alegre, no caso do Plano Diretor, antes de análise de outros pedidos liminares e do próprio mérito, a Justiça deve antes analisar a competência do instrumento utilizado para questionar e tentar barrar a tramitação dos projetos de lei do Plano Diretor. A base para a interpretação das partes deverá ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um caso de São Paulo também relacionado ao planejamento urbano.