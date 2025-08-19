Falta consenso entre países sobre como acabar a poluição por plástico

Conferência do Clima que em 2025 será realizada no Brasil firmar um acordo global pelo fim da poluição por plásticos, inclusive no ambiente marinho. Assim como os acordos globais para reduzir a emissão de poluentes e frear o aquecimento do Planeta, temas centrais da, outra agenda multilateral na pauta dos países neste ano e é equivalente em importância e polêmica: a tentativa de, inclusive no ambiente marinho.

A esperança de criar um tratado juridicamente vinculante (com obrigação de que seja cumprido) que existe desde o início das negociações do Comitê Intergovernamental de Negociação (INC), em 2022, é colocada à prova conforme as conversas avançam. No início do mês, o encontro que resultaria na versão final do documento terminou sem que se chegasse a um consenso. Ainda não há nova data para que os cerca de 180 países participantes voltem a se reunir.

A rodada de negociações em Genebra, na Suíça, reuniu mais de 2,6 mil participantes, incluindo 1,4 mil negociadores enviados pelos países. Na sexta-feira foi divulgado que as reuniões em andamento desde 5 de agosto haviam terminado sem ser firmado o esperado acordo. A sessão no país europeu, no entanto, já vinha com a carga da tentativa sem sucesso de se chegar a um consenso que resultou da sessão no fim de 2024 na Coreia do Sul.

A meta inicialmente pensada para o acordo é que ele aborde todo o ciclo de vida do plástico, desde a produção até o descarte. O modelo adotado na negociação, no entanto, favorece o impasse, já que busca consenso ao invés de maioria. Ainda assim, a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, declarou que a busca pelo consenso não pode parar, pois “a poluição plástica não vai parar”.

Em nota divulgada no domingo, o governo federal, por meio dos ministérios das Relações Exteriores, do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, manifestou “preocupação” com a suspensão das tratativas. A delegação brasileira se coloca como mediadora entre os dois grupos que se sobressaem no debate: de um lado os que pedem o fim do uso dos plásticos de uso único (aquele descartado após um único uso, sem considerar materiais utilizados na medicina) e a obrigatoriedade do cumprimento de metas; do outro, países com economia baseada ou muito vinculada ao petróleo, matéria prima para a produção do plástico, que aceitam recomendações, mas não obrigações.

Propostas brasileiras abordam questões como financiamento, saúde, cooperação internacional e transição justa, “com ênfase no apoio adequado dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento e no reconhecimento do papel fundamental dos catadores e catadoras”. Falar sobre catadores é, na justificativa da nota ministerial, reconhecer “a importância social e econômica de milhões de pessoas envolvidas na cadeia de resíduos”.

Importante ação ambiental, a reciclagem é defendida, mas com um alerta: que não basta a reciclagem, tampouco a incineração de resíduos, para sair da crise da poluição plástica, mas sim “uma transformação sistêmica para alcançar a transição para uma economia circular”, sustenta a diretora executiva do Pnuma, Inger Andersen.